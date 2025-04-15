الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطن قام بإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي داخل محمية طويق الطبيعية، في مخالفة لنظام البيئة.

وقد تم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لمحاسبته على فعلته.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي تصل إلى غرامة مالية قدرها 3000 ريال.

ودعت القوات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.