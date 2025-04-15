إيمينالو يكشف سبب رفضه توقع بطل دوري روشن

كشف مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري روشن للمحترفين، عن سبب رفضه توقع بطل دوري روشن هذا الموسم في ظل التنافس الكبير.

عند سؤاله عن توقعاته للفريق الذي سيحصد لقب الموسم الحالي 2024-2025، فضل إيمينالو عدم الانحياز لأي فريق، قائلاً في تصريحات تم تداولها عبر منصة إكس: “لا أعلم من سيكون بطل الدوري هذا الموسم، فأنا في النهاية محب لكرة القدم، وأدعم جميع الفرق”.

وأضاف: “عملي يركز على تطوير الدوري السعودي وإسعاد الجماهير، وما أراه هذا الموسم مثير للغاية، حيث تشهد المباريات تنافسًا كبيرًا ومستوى فنيًّا مرتفعًا”.

وأشاد المدير الرياضي للدوري بالتطور الملحوظ في المستوى الفني، قائلًا: “نشهد تقدمًا كبيرًا ليس فقط في دوري المحترفين، بل أيضًا في دوري الدرجة الثانية، وهذا يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الأندية واللجنة المنظمة”.