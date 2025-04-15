السعودية وبريطانيا تطلقان “مهارات المستقبل” لتطوير الكفاءات في 13 قطاعًا واعدًا

دشن وزير التجارة ماجد القصبي، مبادرة “مهارات المستقبل” ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي – البريطاني، بالتزامن مع مؤتمر مبادرة القدرات البشرية

بمشاركة وزير التعليم ونائب وزير الرياضة ووزير التعليم المبكر البريطاني السيد ستيفن مورغان، وممثلي الحكومة البريطانية لدى المملكة في التعليم والرعاية الصحية السير ستيف سميث، والبروفيسور ستيف فيلد، والسفير البريطاني لدى المملكة السيد نيل كرومبتون، وبحضور نخبة من قيادات القطاعين العام والخاص، استعرضت خلال لقاء الطاولة المستديرة نتائج ورش عمل مبادرة “مهارات المستقبل” التي ركزت على تطوير المهارات، والتعاون والشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال.

في إطار أعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، وبمشاركة 40 مسؤولًا حكوميًا و100 قيادي من قطاع الأعمال في البلدين، دشنّا أمس مبادرة “مهارات المستقبل” التي تستهدف 13 قطاعاً واعداً، وذلك بالتزامن مع مؤتمر مبادرة القدرات البشرية.

كما تحدث القصيبي خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية عن أهمية نقل الخبرات البريطانية النوعية في التعليم والتدريب؛ لإعداد استراتيجيات تنمية القوى العاملة في القطاعات الناشئة، وتطوير المهارات التقنية والقيادة والابتكار، بما يعزز تحول المملكة إلى مركز تميّز إقليمي