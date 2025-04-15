أنشيلوتي: الموارد موجودة لفعل المستحيل أمام آرسنال

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على المهمة المستحيله لفريقه أمام آرسنال غدًا في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة المرتقبة بين الفريقين بعد الخسارة في المباراة الأولى بثلاثية دون رد.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ” لم أتحدث إلى اللاعبين فلاعبو ريال مدريد لا يحتاجون إلى التحفيز، ولكن لا بد أن نعترف أن آرسنال ناد منظم وهناك انسجام كبير بين اللاعبين وأفكار المدرب”.

وبسؤاله عن هل ستؤثر هذه المباراة على مستقبله مع ريال مدريد رد قائلًا: “ لا أعتقد أن هذه المباراة أمام آرسنال ستؤثر على مستقبلي مع ريال مدريد”.

وتابع: “في حال سجلنا هدف مبكر سيساعدنا كثيرًا ولكن حتى لو لم نسجل مبكرًا يجب أن نستمر في المحاولة والتحكم في المباراة إذا تحكمت في المباراة ستمتلك فرصة التسجيل في كل دقيقة”.

وقال أحد الصحفيين لأنشيلوتي: “يقال أن الأمر يكاد يكون مستحيلاً عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، لكن الأمور تحدث في البرنابيو، لماذا هذا ممكن؟ ورد أنشيلوتي قائلًا:” لدينا الالتزام والخبرة واللاعبين والجماهير، الموارد موجودة”.