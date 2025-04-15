حسم جدل تجديد عقد بونو مع الهلال

كشفت تقارير صحفية عن أن مسؤولي نادي الهلال حسموا الجدل بشأن مصير تجديد عقد الدولي المغربي ياسين بونو مع الفريق في ظل انتهاء تعاقده خلال الموسم المقبل.

وذكر موقع 365Scores بأن مسؤولي نادي الهلال قرروا فتح باب التفاوض مع ياسين بونو لتجديد عقده عقب نهاية بطولة كأس العالم للأندية المقبلة والمقرر انطلاقها في يونيو القادم.

وأكد التقرير حسب مصدر مقرب من إدارة نادي الهلال بأن الحارس سعيد داخل النادي ويرغب في الاستمرار وعدم الرحيل عن النادي في ظل عدم تلقيه عروض قوية خلال الفترة الماضية.

أرقام ياسين بونو مع الهلال هذا الموسم

خاض ياسين بونو خلال الموسم الجاري رفقة الهلال 36 مباراة ودخل مرماه 40 هدفًا فيما نجح في الخروج بكلين شيت في 11 مباراة بواقع 7 مباريات في الدوري السودي و4 في دوري أبطال آسيا.