بورتو البرتغالي مهتم بضم نجم الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اهتمام برتغالي بضم أحد لاعبي فريق الهلال خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بعض التقارير فإن بورتو يرغب في التعاقد مع روبين نيفيز لاعب فريق الهلال بداية من الموسم المقبل لتدعيم الصفوف.

وينتهي عقد نيفيز مع الهلال بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويقدم نيفيز مستويات مميزة مع الهلال ونجح في لفت الأنظار إليه ويعتبر رحيله صعب للغاية وسط التمسك باستمراره.

وشارك نيفيز في 77 مباراة مع الهلال ونجح في تسجيل 8 أهداف مع الزعيم وقدم 20 تمريرة ساحرة مع الفريق الهلالي بجانب الحصول على 4 ألقاب.