روسيا.. السجن 5 سنوت ونصف على 4 صحفيين لعلاقتهم بنافالني

قضت محكمة في موسكو يوم الثلاثاء بسجن أربعة صحفيين روس لمدة خمس سنوات ونصف السنة لكل منهم بعد إدانتهم بالعمل لصالح المنظمة المحظورة لزعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويخضع أنتونينا فافورسكايا وسيرجي كاريلين وكونستانتين جابوف وأرتيم كريجر للمحاكمة خلف أبواب مغلقة منذ أكتوبر بتهم ينكرونها، وهي الانتماء إلى جماعة متطرفة.

وقال ممثلو الادعاء، إنهم أنشأوا مواد لقناة يوتيوب تابعة لمؤسسة مكافحة الفساد التابعة لنافالني (FBK)، والتي تم حظرها في روسيا باعتبارها “وكيلًا أجنبيًا” ومنظمة متطرفة.

نافالني، أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين ، قضى سنوات يندد بالفساد في صفوف النخبة الروسية. توفي فجأةً في سجن جزائي بالقطب الشمالي العام الماضي أثناء قضائه عقوبةً طويلةً بتهم الفساد والتطرف، والتي أنكرها.