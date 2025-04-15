عرض رسمي من النصر للتعاقد مع موهبة برازيلية

يضع مسئولو نادي النصر اهتمامه للتعاقد مع أحد لاعبي فريق فلامنغو البرازيلي خلال الموسم المقبل لتدعيم صفوفه.

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن النصر يستعد لتقديم عرض للحصول على خدمات لويز أراوخو لاعب فريق فلامنغو البرازيلي بداية من الموسم المقبل.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات بين الطرفين لمحاولة الوصول إلى اتفاق مالي على كل التفاصيل لضم اللاعب لصفوف النصر.

ونجح أراوخو في إثبات نفسه مع ناديه فلامنغو البرازيلي وقدم مستويات مميزة مع فريقه وهو ما جعل النصر يتحرك للحصول على خدماته.

وبدأت العديد من الأندية السعودية التحرك لحسم بعض الصفقات الجديدة في الوقت الحالي وسد النقص في بعض المراكز وسط المنافسة على أكثر من بطولة.