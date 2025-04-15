نتنياهو يزور شمالي قطاع غزة

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حسبما أعلن مكتبه اليوم الثلاثاء، شمالى قطاع غزة.

ولم يتم في البداية كشف النقاب عن مزيد من التفاصيل وسبب زيارته للقطاع الفلسطيني المحاصر. ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنه كان يزور جنودا إسرائيليين هناك.

وكانت آخر زيارة أجراها نتنياهو للقطاع الساحلي المحاصر في يوليو الماضي. وقام في ذلك الوقت أيضا بزيارة لم يتم الإعلان عنها لجنود إسرائيليين في جنوبى قطاع غزة.

وتعمل القوات الإسرائيلية حاليا على توسيع ما يسمى “المنطقة الأمنية” شمال المنطقة الساحلية.

ويهدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس باحتلال أجزاء من قطاع غزة بشكل دائم.

ووفقًا للحكومة الإسرائيلية، يهدف هذا أيضا إلى زيادة الضغط على حركة حماس الإسلامية الفلسطينية لحملها على إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

كان هجوم غير مسبوق نفذته حماس ومتطرفون آخرون في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في جنوبى إسرائيل، السبب وراء اندلاع حرب غزة .