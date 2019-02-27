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على ملعب الكامب نو

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم 28-10-2018 بالدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم 28-10-2018 بالدوري الإسباني
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متابعات - الوئام:

تحتد المنافسة اليوم الأحد ، بين قطبي الكرة الإسبانية ، ريال مدريد وبرشلونة ، في منافسة هي الأقوى على ملعب “كامب نو” ، وينتظر الجميع كلاسيكو الأرض ، رغم غياب النجمين كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي ، لأول مرة منذ عام 2007 ، ولكن تظل المباراة هي الاهم لعشاق الساحرة المستديرة .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويواجه نادي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة ، اليوم الأحد في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني “لا ليجا” ، قد تحسم مستقبل المدربين جولين لوبيتيجي وإرنستو فالفيردي بالاستمرار مع الفريقين أم لا .

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 

تُذاع مباراة ريال مدريد و برشلونة ، اليوم الأحد ، بث مباشر مباراة في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، تابعو معانا ماتش ريال مدريد و برشلونة اليوم عبر موقعنا .

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

يخوض النادي الملكي المباراة ، أمام البارسا ، باحثًا عن الفوز بكلاسيكو الأرض ، واقتناص الثلاث نقاط ليُحسن موقعه في الدوري الإسباني ، خاصةً أنه يقع في المركز السابع برصيد 14 نقطة ، أما بشرلونة تحتل قمة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

ويعانى ريال مدريد ، خلال الفترة الحالية من أزمات ، تهدد مستقبل المدرب جولين لوبيتيجي الذى أصبح قريبًا من الإقالة .

كانت قد كشفت تقارير صحفية أن الإيطالى أنطونيو كونتى توصل لاتفاق مع إدارة الملكى لتدريب الفريق حال خسارة مباراة اليوم ، والتى سيتبعها قرار إقالة المدرب الوطنى الذى تولى المسئولية مطلع الموسم الجارى خلفًا لزين الدين زيدان المتوج مع الفريق بـ3 ألقاب متتالية فى دورى أبطال أوروبا .

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق صافرة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، على ملعب الكامب نو ، في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرة ، و الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة .

تشكيلة مباراة ريال مدريد وبرشلونة المتوقعة اليوم

تشهد مباراة الكلاسيكو ، اليوم الأحد ، غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لأول مرة معًا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007 ميلاديًا .

ويغيب كريستيانو رونالدو عن كلاسيكو الأرض اليوم ، بعد انتقاله الصيف الماضى إلى يوفنتوس ، أما اللاعب ليونيل ميسي فيغيب لتعرضه إلى إصابة بكسر فى اليد .

من جانبها ، نشرت صحيفة “آس” الإسبانية ، والمقربة من نادي ريال مدريد ، التشكيل المتوقع للملكي في مواجهة البارسا ، والذي جاء على النحو التالي ::

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – ناتشو

خط الوسط: مودريتش – كاسيميرو – كروس – إيسكو

خط الهجوم: بيل – بنزيما

أما صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ، فقد نشرت التشكيل المتوقع للبارسا في مواجهة الملكي ، والذي جاء على النحو التالي ::

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليت – ألبا

خط الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – أرثر

خط الهجوم: كوتينيو – سواريز – رافينيا

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنقل مباراة ريال مدريد وغريمه برشلونة اليوم الأحد ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، حصرياً بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية المشفرة ، فهي التي حصلت على حقوق البث المباشر لجميع مباريات الدوري الاسباني .

ويتم إذاعة مباراة كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونة ، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية Bein Sports HD4 المشفرة .

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