تعرض لاعبان من بوكاجونيورز لإصابات بالغة بعد الاعتداء على حافلة الفريق
مما ينذر باحتمالية إلغاء المباراة أو تأجيلها بسبب حالات الشغب من جماهير ريفربليت ولدواعي أمنية.
وأعلنت أبو ظبي الرياضية أنه سيتم نقل لاعب بوكاجونيورز باولو بيريز إلى المستشفى حيث يعاني من حالة إعياء شديدة وجروح جسدية تتطلب التدخل الطبي كما يعاني كارلوس تيفيز من حالة تقيؤ
التعليقات: 0
وإصابة لاعبين بإصابات بالغة
جماهير ريفربليت تعتدي على لاعبي بوكاجونيورز .. وأنباء عن تأجيل المباراة
تعرض لاعبان من بوكاجونيورز لإصابات بالغة بعد الاعتداء على حافلة الفريق