التعليقات: 0

وإصابة لاعبين بإصابات بالغة

جماهير ريفربليت تعتدي على لاعبي بوكاجونيورز .. وأنباء عن تأجيل المباراة

جماهير ريفربليت تعتدي على لاعبي بوكاجونيورز .. وأنباء عن تأجيل المباراة
weam.co/555827
الوئام-متابعات

تعرض لاعبان من بوكاجونيورز لإصابات بالغة بعد الاعتداء على حافلة الفريق
مما ينذر باحتمالية إلغاء المباراة أو تأجيلها بسبب حالات الشغب من جماهير ريفربليت ولدواعي أمنية.
وأعلنت أبو ظبي الرياضية أنه سيتم نقل لاعب بوكاجونيورز باولو بيريز إلى المستشفى حيث يعاني من حالة إعياء شديدة وجروح جسدية تتطلب التدخل الطبي كما يعاني كارلوس تيفيز من حالة تقيؤ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>