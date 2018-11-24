“الاتحاد” يختتم تحضيراته لـ”الأهلي” بحضور أعضاء من مجلس الإدارة

الوئام - محمد بن نافع:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته للقاء نظيره الأهلي، غدا، في “ديربي الغربية” ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط متابعة من رئيس النادي نواف المقيرن ونائبه لؤي ناظر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة أنمار الحائلي وأحمد كعكي.

ووجه المدرب بيليتش اللاعبين بالتركيز على الجوانب التكتيكية والفنية، وانتظم اللاعبون بعد المران في معسكر الفريق الداخلي استعدادا للمباراة.

يذكر أن الاتحاد يدخل هذه المواجهة وهو في ذيل الترتيب برصيد (نقطتين) فقط في حين أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد (19) نقطة.