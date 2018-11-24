قانون المساواة في الميراث بتونس.. مأزق يطيح بأطماع حركة النهضة الإخوانية

متابعات - الوئام

وقعت حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان في تونس بين أمرين أحلاهما مر، بسبب إقرار قانون المساواة في الميراث الذي أحاله الجمعة مجلس الوزراء بعد المصادقة عليه إلى البرلمان الذي تمتلك فيه كتلة النهضة الأغلبية، للفصل في تمريره أو رفضه.

مبادرة المساواة في قانون الميراث تضع حركة النهضة في مأزق أمام الرأي العام التونسي والدولي، فكيف سترضي قواعدها الحزبية ذي المرجعية الإخوانية والالتزام بالوعود التي قدمتها، أو الصدام القوي مع الأحزاب المدنية، وفي الحالتين سيكون لقرار الحركة تداعيات سلبية، ستنعكس على نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة في الثلث الأخير من سنة 2019.

ورغم الجهود المضنية من حركة النهضة لغسل وجهها من “الإسلام السياسي” الذي عصف بجماعة الإخوان في الدول العربية، وخاصة أعقاب سقوط حكمها في مصر، التزم ممثلو الحركة الصمت، وفضلوا عدم التفاعل إيجابا مع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

ويبدو أن الحركة قررت السير هذه المرة في اتجاه رفض تمرير مبادرة قانون الميراث الجديدة في البرلمان، ما يبشر بعواقب وخيمة ربما تعصف بمستقبلها السياسي في الحياة التونسية، ويضعها في مواجهة حتمية مع القوى التقدميّة والحركات النسوية في البلاد.