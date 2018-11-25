قاضي قضاة فلسطين: نقف مع السعودية في وجه مؤامرات تستهدف أمنها

متابعات - الوئام

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن القيادة الفلسطينية تقدر المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والكرامة والاستقلال وتقرير المصير.

وأضاف الهباش، خلال لقائه نائب وزير الشئون الإسلامية السعودي توفيق بن عبدالعزيز السديري على هامش أعمال المؤتمر الـ31 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي في مدينة ساوباولو البرازيلية، أن فلسطين والمملكة العربية السعودية تقفان في خندق واحد دفاعا عن ثوابت الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أكد الهباش وقوف القيادة الفلسطينية إلى جانب السعودية في وجه المؤامرات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه قضية فلسطين هي ثابتة وداعمة للموقف الفلسطيني حد التطابق، واصفا إياها بالمواقف الخالدة التي سطرها التاريخ بمداد من نور، وكان آخرها ما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجلس الشورى وتأكيده على أن المملكة مع فلسطين وستبقى مع فلسطين ومع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد الهباش أن العمل الذي تقوم به المملكة متأصل في سياستها القائمة على تصدير الخير للعالم، مثمنا رعاية المملكة للمؤتمر الـ31 لمسلمي أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي وسعيها للمحافظة على القيم العربية والإسلامية والحفاظ على الهوية الإسلامية.