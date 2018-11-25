عثمان ديمبلي ينقذ برشلونة من فخ أتلتيكو مدريد

الرياض - الوئام

في الوقت بدل الضائع، أنقذ الفرنسى عثمان ديمبلى فريقه برشلونة، من الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى “الليجا”.

سجل عثمان هدف التعادل لبرشلونة في الوقت بدل من الضائع، بعدما تقدم أتلتيكو مدريد بهدف بأقدام دييجو كوستا فى الدقيقة 77 من المباراة، عن طريق رأسية متقنة داخل الشباك لم يستطع الحارس شتيجن منعها، وهو الهدف الأول لكوستا فى الليجا هذا الموسم.

وحظيت المباراة بأهمية كبيرة، نظرا للتنافس بين الفريقين على لقب الليجا الموسم الحالى، حيث يحتل البارسا الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن الروخيبلانكوس الثالث.