إيران تستهدف انتخابات البحرين بـ40 ألف رسالة إلكترونية.. والمشاركة التاريخية تدحض المؤامرة

متابعات - الوئام

كعادة إيران في تنفيذ سياسات من شأنها الإضرار باستقرار الدول العربية، فقد كشف مؤخرا عن استهدفت العملية الانتخابية في البحرين بـ40 ألف رسالة إلكترونية للتأثير على سير العملية الانتخابية.

وصرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قائلا إنه “استكمالا لما تم الاعلان عنه صباح اليوم (السبت) بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة والتي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة، منوها بأن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل”.

وِأشار إلى أن التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث اخترقوا عددا من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”. مشيرا إلى أن أعمال الرصد والمتابعة دلت أن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية”.

لكن المشاركة التاريخية التي لم تكن مسبوقة قالت كلمتها في وجه المؤامرة الإيرانية، فقد أعلن وزير العدل البحريني أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بلغت 67 %.

وانطلقت صباح السبت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية البحرينية وسط إقبال كثيف من الناخبين وبمشاركة نسائية وشبابية ملحوظة.

وأعلنت وكالة أنباء البحرين أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وشهدت الساعات الأولى للانتخابات إقبالا كبيرا، حيث اصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان، وفي المجالس البلدية.