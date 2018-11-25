أمر ملكي بإنشاء مركز التواصل والاستشراف المعرفي

الرياض - الوئام :

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بإنشاء مركز التواصل والاستشراف المعرفي.

وتضمن الامر الملكي الذي حصلت الوئام على نسخة منه ونشر بموقع المركز الوطني للمحفوظات والوثائق على سبعة عشر مادة لتنظيم مركز التواصل والاستشراف المعرفي.

ويرتبط مركز التواصل والاستشراف المعرفي تنظيميًا بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

ويهدف المركز إلى التواصل والاستشراف المعرفي ويشمل ذلك، جمع وتحليل المعلومات الإعلامية والدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا والظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها سلبا أو إيجابا على صورة المملكة العربية السعودية.

و للمركز القيام بجميع الاختصاصات والمهام التي تخدم الأهداف التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يلي:

1- متابعة القضايا والظواهر التي لها تأثير على صورة المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، والعمل على تحليلها وتقديم المقترحات اللازمة للتعامل معها.

2- فتح قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع جميع وسائل الإعلام المختلفة، لنشر المعلومات الصحيحة بهدف تعزيز الانتماء والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع السعودي.

3- بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية.

4- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز.

5- استطلاع اتجاهات الرأي العام وتحليل المعلومات الأولية عن مجريات الأحداث وقياس تأثيرها.

6- إنشاء مراكز متخصصة في مجال عمله.

7- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكا أو الاستحواذ عليها وفقا للإجراءات النظامية.

8- إعداد وتطوير البرامج في مجالات التواصل المتنوعة.

9- إيجاد قنوات اتصال الرأي العام المحلي والدولي عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

10- التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي وإبرام اتفاقايات وعقود معها، واستقطاب الخبراء والمختصين في مجال عمل المركز.

11 – بناء قواعد بيانات ومعلومات في المجالات التي تخدم أهداف المركز وإتاحة المناسب منها للرأي العام إلكترونيا.

12- عقد حلقات نقاش ولقاءات وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.

13- تقديم الخدمات للقطاع العام والقطاع الخاص بمقابل مادي يتفق عليه أو بدون مقابل لذلك.

وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها للحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها من الأجهزة الحكومية وفقا للأنظمة.

ويقدم المركز برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات والكفاءات.

ويكون للمركز مجلس إدارة، يشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة من مجال عمل المركز وغيرهم، ويحدد الأمر رئيس المجلس، ومكافآت حضور جلسات المجلس.

ويكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، يعتمدها الملك.