رئيس النصر مغرداً : “مافي الفار طاهر “

الرياض - الوئام - عبدالمجيد بن طالب:

وجه رئيس نادي النصر الأستاذ سعود آل سويلم عبر حسابه الرسمي بتويتر عدةتساؤلات أوضح أنها بريئة ولَم يجد لها إجابة .

وأكد أن ثقته كبيرة بمعالي المستشارتركي آل الشيخ بأن ينتبه لم يدور فيغرفة تقنية الفار .

وقال بأن : “أي شك في لعبة ضد النصر غرفةتقنية الـVAR تطلب الحكم يراجع قراره!!!! أكثر من مرة حدث هذا آخرها مع شقيقنا الشباب أمس”.

وأضاف بأن :”أي شك في كرة لصالح الهلال غرفةتقنية الـVAR تطلب الحكم يراجع قراره وحدث هذا مرتين اليوم أمام الفيصلي”.

وأشار أن كرة امرابط امس ضربة جزاء لمتحتسب في الدقيقة 37 ، مضيفا :”نحسن النية لم يشاهدها الحكم، طيب وين(الفار)!!!”.

في حين أكد أن “النصر سيلعب مباراته أمام الوحدة قبل الديربي، الهلال تتأجل مباراته وعنده لعيبه ممكن يتوقفون ببطاقات!!! هذه شبهات يجب أن تجد اجابات”.

واختتم تغريداته قائلا أن :”الحقيقة اننا نحسن الظن كثيرا وثقتنا بمعالي تركي ال الشيخ الرجل الذي تعب وعمل لا تزعزع، ونرجو منه الانتباه لما يدور في غرفة تقنية الفار”.

وفِي آخر تغريدة له نشر هاشتاق “#مافي_الفار_طاهر “.