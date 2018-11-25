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هطول أمطار رعدية بالرياض

حالة الطقس: إنخفاض درجات الحرارة بشمال ووسط المملكة

حالة الطقس: إنخفاض درجات الحرارة بشمال ووسط المملكة
weam.co/555865
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة واجزاء من حدود الشمالية مع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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