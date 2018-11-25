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الوزير الجنوبي لايساوي جزمة مدير وهمي

وزير منشق يكشف أبشع صور العنصرية لميليشيا الحوثي

وزير منشق يكشف أبشع صور العنصرية لميليشيا الحوثي
weam.co/555868
عدن- الوئام:

انتقد الوزير المستقيل من حكومة الميليشيات الحوثية ناصر باقزقوز عنصرية ميليشيا الحوثي الكهنوتية، كاشفاً عن إقصائهم كممثلين عن الحراك الجنوبي، من لقاء المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيت في زيارته الأخيرة.

وأورد باقزقوز للدلالة على عنصرية الميليشيات الحوثية أمثلة واقعية مشيراً إلى خلو حصة ميليشيا الحوثي فيما يسمى المجلس السياسي الأعلى، من أي شخصية من الجنوب، مقارنة بحصة حزب المؤتمر، التي قال إن حصتهم البالغ عددها 5 أشخاص يمثلون كل ألوان الطيف اليمني.

وبحسب موقع “نيوزيمن” انتقد باقزقوز عنصرية ميليشيا الحوثي الانقلابية في تشكيل وفدها للمفاوضات المرتقبة، مشيراً إلى أن عناصر الميليشيات وقتلى معاركها من كل الطيف اليمني، فيما مكتبها السياسي خالٍ من أي شخصية من جنوب اليمن.

ووصف الوزير السابق بحكومة الميليشيات الانقلابية ذلك بأبشع صور العنصرية، موضحاً أن الوزير الجنوبي في حكومة الانقلاب الحوثي لا يساوي جزمة مدير وهمي من الميليشيات الحوثية.

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