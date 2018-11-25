المغرب ينتشل جثث 15 مهاجراً

الرباط- الوئام:

أفاد مصدر عسكري أن البحرية المغربية انتشلت 53 مهاجراً أفريقياً كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطىء الإسبانية على متن زورق متهالك، كما عثرت في الزورق نفسه على جثث 15 مهاجراً آخرين.

وأوضح المصدر، أن خفر السواحل في البحرية عثروا على 15 جثة على متن زورق كان على وشك الغرق في البحر، بعد أن توقف محركه عن العمل منذ 4 أيام، قبالة مدينة الناظور في شمال غرب المغرب.

وتابع أنه تم إنتشال 53 ناجياً بينهم 8 نساء نقلوا جميعاً إلى مرفأ الناظور، موضحاً أن جميع ركاب الزورق من دول أفريقيا ما وراء الصحراء.

وكانت البحرية المغربية أعلنت الجمعة الماضي، أنها أنقذت الخميس، 289 مهاجراً غالبيتهم من دول ما وراء الصحراء الكبرى في أفرقيا قبالة الناظور أيضاً، وأوضح المصدر نفسه أن “الجميع نقلوا سالمين إلى المرفأ”.

وتفيد معلومات وزارة الداخلية الإسبانية أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى إسبانيا منذ مطلع السنة الحالية على متن 1859 زورقاً.

كما قدرت منظمة الهجرة الدولية بـ630، عدد المهاجرين الذين غرقوا في البحر لدى محاولتهم العبور إلى إسبانيا منذ مطلع السنة، فيما بلغ عدد الغرقى من المهاجرين طوال العام الماضي 224.

وإضافة إلى المهاجرين الأفارقة من دول ما وراء الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.