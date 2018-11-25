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بعد مقتل جنود على يد داعش

الرئيس النيجيري بخاري يكسر الصمت!

الرئيس النيجيري بخاري يكسر الصمت!
weam.co/555871
لاغوس- الوئام:

كسر الرئيس النيجيري محمد بخاري أمس السبت، صمتاً دام قرابة أسبوع بعد هجمات لتنظيم داعش، قالت مصادر أمنية إنها قتلت نحو 100 جندي في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان للمتحدث باسم بخاري بالبريد الإلكتروني: “عبر الرئيس محمد بخاري عن صدمته العميقة لمقتل أفراد عسكريين”.

وأكد البيان “يجري اتخاذ إجراءات فورية لضمان سد الثغرات التي أدت إلى سقوط قتلى للأبد”.

وأضاف أن بخاري سيجري محادثات استراتيجية مع كبار قادة الجيش في الأيام المقبلة.

وهاجم متشددون قاعدة عسكرية في قرية ميتيلي بولاية بورنو بشمال شرق البلاد، المنطقة التي يتركز بها تمرد مسلح من جماعة بوكو حرام ومن جماعة انشقت عنها، وأعلنت ولاءها لتنظيم داعش.

وقالت 4 مصادر أمنية، إن الهجوم نفذه تنظيم داعش في غرب أفريقيا، وأدى إلى مقتل نحو 100 جندي.

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