تحذير من النوم عند إقلاع وهبوط الطائرة

الرياض- الوئام:

حذر تقرير من مخاطر النوم أثناء مرحلتي إقلاع وهبوط الطائرة، وعواقب هذا السلوك على صحة الأذنين، وذكّر أن هذه العادة قد تُفقد المسافر حاسة السمع.

ووفقاً لما جاء في التقرير الذي نشره موقع Reading Digest، فإن على المسافرين أن يتجنبوا النوم أثناء تلك المرحلتين، تفادياً لمخاطر صحية قد تحدث للأذنين، إذ يشير خبراء إلى أنه خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط، تحدث تغييرات في ضغط الهواء داخل الطائرة، ما قد يتسبب للمسافر النائم، بأضرار قد تكون خطيرة على حاسة السمع.

وذكر التقرير الأخير أيضاً، أنه في حال كان المسافر نائماً، فإن دماغه قد لا تكون قادرة على العمل بنفس النشاط والكفاءة في تهدئة العضلات عند التوتر، الذي قد يصيب طبلة الأذن، الأمر الذي قد يسبب الشعور بالدوار والتهابات الأذن، وفي بعض الأحيان، ربما يؤدي إلى تلف الطبلة وفقدان حاسة السمع.

وفي المقابل، فإن المسافر المستيقظ، قد تكون دماغه قادرة على تخفيف الضغط الواقع على طبلة الأذن والحفاظ على توازنه داخلها.