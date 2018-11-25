المملكة تحصل على تصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

الوئام - متابعات

منحت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني، في تقريرها للعام الجاري، نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد السعودي، الذي صنفته ائتمانيا عند مستوى A+ ، كما رفعت تقديراتها لمعدلات نمو اقتصاد المملكة من 1.8% إلى 2.2%، بما يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتوقعت فيتش انخفاض عجز الموازنة في المملكة خلال العام الجاري إلى 5.3%، من حجم الناتج الإجمالي، مقابل 9.3% كانت في العام الماضي.

وأرجعت الوكالة السبب إلى الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية وغيرها، التي دعمت الإنفاق الحكومي، متوقعة في الوقت ذاته، ارتفاع فائض الحساب الجاري خلال 2018 إلى 8.3% من الناتج المحلي، مقابل 2.2 في عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع عائدات موارد الطاقة.