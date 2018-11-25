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عبر الكمبيوتر أولا

“يوتيوب” يقلل الإعلانات المزعجة بخاصية جديدة

“يوتيوب” يقلل الإعلانات المزعجة بخاصية جديدة
weam.co/556015
وكالات - الوئام:

مع تزايد شكاوى مستخدمي موقع بث ملفات الفيديو عبر الإنترنت “يوتيوب” من كثرة ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة أي فيديو، كشف موقع “يوتيوب” النقاب عن تطوير
خاصية جديدة لتغيير هذا الواقع المزعج للمستخدمين.

وبحسب ما ذكره موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن موقع “يوتيوب” التابع لمجموعة “جوجل” العملاقة لخدمات الإنترنت يستعد
لإضافة خاصية جديدة لتحسين مشاهدة عروض الفيديو عبر الموقع، من خلال إضافة إعلانين قابلين للتخطي بشكل متعاقب وهو ما يقلل عدد مرات ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة الفيديو الواحد بأكثر من 40% عن المستويات الحالية.

وسيتم إطلاق الخاصية الجديدة في البداية لمستخدمي موقع “يوتيوب” عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي، ثم لمستخدمي الهواتف الذكية أجهزة التلفزيون الذكية فيما بعد في وقت لاحق من العام الحالي . في الوقت نفسه تشير بعض التقارير إلى أن معدل مشاهدة “يوتيوب” عبر شاشات أجهزة التلفزيون يزيد على 180 مليون ساعة يوميا في المتوسط.

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