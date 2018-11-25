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بعد سرقته 500 ماكينة صرف آلي.. توقيف أخطر لص في العالم

بعد سرقته 500 ماكينة صرف آلي.. توقيف أخطر لص في العالم
weam.co/556019
متابعة - الوئام:

تمكنت الشرطة التركية من توقيف أخطر اللصوص الذي تخصص في سرقة آلات الصراف الآلي الموجودة في معظم شوارع مدن العالم.

ووفقاً لصحيفة “حرييت” التركية، فإن الشرطة وصلت للص بعد تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على المشتبه به.

وكان اللص يسرق ماكينات الصراف الآلي من خلال استخدامه بطاقة سحب مزورة، وبعدها يتم الاستعانة بملقط معدني يفتح مخرج الإيداع ووضع النقود في جهاز الصراف الآلي، ثم يعطل الجهاز ويسرقهاه.

كما كشفت الصحيفة أن اللص كان بارعًا في السرقة بشكل كبير، مما جعله واحد من أخطر اللصوص في العالم، وذلك بعدما سرق 500 ماكينة صرف آلي.

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