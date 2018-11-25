“التعاون الإسلامي” تدين هجومي القنصلية الصينية وبلدة كلايا في باكستان

واس- الوئام

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بباكستان، والهجوم في بلدة كلايا بمنطقة أوراكزاي في إقليم خيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.

وطالب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، السلطات في باكستان، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعقب الأشخاص المتورطين في الهجومين في كل من أوراكزاي وكراتشي وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا تضامن المنظمة ودعمها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في حربها ضد الإرهاب والتطرف، معربًا عن خالص تعازيه وتعاطفه مع عائلات القتلى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.