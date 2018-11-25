محافظ جدة يستقبل مدير جامعة الملك عبدالعزيز

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، في مكتبه صباح اليوم الأحد، الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، والدكتور محمد سعيد الغامدي، مدير مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية.

وثمّن محافظ جدة تسمية المركز باسمه، وقال إنه يتطلع لأن يرى المركز محققًا لأهدافه التي تصب في مصلحة الوطن العليا كما أنها تنبع من مكافحة الظواهر السلبية مع بناء الأسس السليمة للاستقرار الأسري والمواطنة الصالحة.

وقدم “اليوبي”، شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد،على قبول تسمية المركز باسمه الذي سيكون حافزا ودافعا في انطلاق المركز نحو تحقيق أهدافه التي أسس من أجلها وهي خدمة المجتمع السعودي من خلال دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق الصحة النفسية والسعادة والاستقرار الأسري والمجتمعي، وتحقيق بناء الإنسان السعودي بناء متكاملا ليصبح عاملا فاعلا في المجتمع.

وقدم مدير المركز، لللمحافظ، شرحًا تضمن رؤية المركز ورسالته وأهدافه والوحدات البحثية التي يحتوي عليها المركز، واعدًا ببذل الجهود من منسوبي المركز من إداريين وأكاديميين وباحثين وموظفين لخدمة المجتمع.