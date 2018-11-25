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رسمياً.. برشلونة يعلن غياب رافينيا حتى نهاية الموسم !

رسمياً.. برشلونة يعلن غياب رافينيا حتى نهاية الموسم !
غياب رافينيا
weam.co/556031
متابعة - الوئام:

أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب البرازيلى رافينيا لاعب خط وسط الفريق الكتالوني لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة بتمزق في الرباط الصليبى.

كان قد خضع البرازيلى رافينيا إلى فحوصات طبية صباح اليوم الأحد، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بالجولة الـ13 من الليجا.

وأكدت الفحوصات الطبية للاعب البرسا أنه تعرض لتمزق فى الرباط الصليبى؛ ليغيب على إثره لمدة 6 أشهر، وبهذا يكون موسم اللاعب البرازيلى قد انتهى مبكراً مع برشلونة.

كان فريق برشلونة قد خطف تعادلاً قاتلاً ضد أتلتيكو مدريد بهدف من الفرنسى عثمان ديمبلى بالدقيقة 90 من المباراة التى جمعت الطرفين على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

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