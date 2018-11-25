فصل الخدمات وإزالة أكثر من 140 عقار بالكدوة (صور)

مكة ـ محمد السويهري ـ الوئام:

إنفاذا لتوجيهات الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة من الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بدأت الهيئة في فصل الخدمات عن أكثر من 140 عقارا بمنطقة الكدوة في مكة، وإزالتها، لتطوير المنطقة وتنميتها، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وقال المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إن “عملية إزالة المباني في منطقة الكدوة يتكون من 4 مراحل. مستطردا: “نحن بصدد تنفيذ المرحلة الأولى والتي يننتهي منها وفق الجداول الزمنية الموضوعة لذلك، وتم استقبال أوراق أكثر من 400 عقار مزال، وهو ما يشكل نسبة 14% من عدد العقارات المزالة في منطقة الكدوة”.

وأضاف “كعكي”، في بيان، إن “هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الجوار السامي، إحدى شركات وادي إبراهيم، المطور لمنطقة الكدوة، تم التنسيق على آلية الإزالة وتوقيتها، حيث عقدت عدة ورش عمل بهذا الصدد مع الجهات ذات العلاقة وتم وضع التصورات والمرئيات من قبل الجميع لتنفيذ هذه الازالة في وقتها المحدد”.

وتهدف مشاريع التطوير التي تنفذ في العاصمة المقدسة الى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والاسكان ، وشبكات المواصلات، والمرافق ، والخدمات العامة، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.