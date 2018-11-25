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جزائري يتعهد بذبح كل حلاله بمناسبة زيارة ولي العهد

جزائري يتعهد بذبح كل حلاله بمناسبة زيارة ولي العهد
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الوئام- متابعات

أعرب أحد المواطنين الجزائريين، يدعى لحسن لروي، عن سعادته الكبيرة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى الجزائر، المقرر لها أوائل ديسمبر المقبل.

وتعهد في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بذبح كل حلاله إكراما لزيارة سمو ولي العهد لبلده الجزائر.

وقال في تغريدته: “ما باليد حيلة وأدري أن القلوب ترفرف خفاقة لزيارة الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله وأدري أن بين القلوب والواقع برزخ الرسميات وأن كان الأمر لي فعهدي أني أذبح كل حلالي إكراما لسمو فخره بالنفس وعلو مقامه بالقلب فالوبر لكم والنوق لكم والعز لكم والوجدان أنتم سيده”.

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