تقارير رسمية: تركيا هبطت 12 مرتبة بمؤشر الكفاءة الدولي خلال حكم أردوغان

متابعات - الوئام

أظهر مؤشر الكفاءة الدولي، الصادر عن معهد الإدارة الدولي السويسري، أن تركيا هبطت خلال 13 عاما 12 مرتبة في المؤشر لتحتل المرتبة 51 من بين بين 63 دولة شملها التقرير.

ويكس تقرير مؤشر الكفاءة الدولي تدهور الأحوال الداخلية في تركيا يومًا بعد يوم في تقييم الكفاءات.

وفقا للتقرير المنشور على عدة مواقع مهتمة بالشأن الاقتصادي العالمي، فإن مؤشر الكفاءة انطلق في عام 2005، احتلت تركيا وقتها المرتبة الـ39 من بين 63 دولة، وبدأت وتيرة حادة في التراجع خلال سنوات الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

وفور بلوغ حكومة أدردوغان سدة الحكم في عام 2012 كانت تركيا في المرتبة 35، إلا أنه بحلول عامي 2015 و2016 تراجعت تركيا بشكل حاد إلى المرتبة 46 لتواصل تراجعها العام الماضي إلى المرتبة 53.

وفي محاولات باءت لاحقا بالفشل، كشفت الحكومة التركية الأسبوع الماضي عن حزمة مالية تهدف لإعادة علمائها من الخارج، وخصصت حزمة للباحثين قيمتها 500 ألف ليرة للباحث الشاب ومليون ليرة للباحث الخبير. وستمنح السلطات التركية أيضا منح شهرية بقيمة 20 ألف ليرة للباحث الشاب و24 ألف ليرة للباحث الخبير، لكن الأبحاث تشير إلى كون تركيا أحد أسوء الدول في تقييمها للكفاءات.

نشر حزب الشعب الجمهوري مؤخرا تقريرا، نقلته عدة صحف تركية، كشف ارتفاع عدد المهاجرين من تركيا خلال عام 2017 بنسبة 63 في المئة ليصل إلى 113 ألف و326 شخص.