افتتاح مهرجان اليوم العالمي للطفل والمعرض المصاحب له بتعليم الطائف

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

افتتح اليوم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي مهرجان اليوم العالمي للطفل والمعرض المصاحب له في الصالة الرياضية لمكتب التعليم ( بنات ) بشرق الطائف ، وذلك تحت إشراف إدارة رياض الأطفال ، وبمشاركة 41 روضة ، فيما تستمر الفعاليات لمدة يومين . ويحتوي المعرض على 11 ركن إبداعي ، في مجالان تعليمية وحرفية وفنية ومهنية ، يمارس فيه الأطفال في مرحلة الروضة ، جميع الهوايات التي تنمي القدرات العقلية والحركية ، وتنمّي لديهم الحس الإبداعي في كل ركن من الأركان المتخصصة ، كما دشن المدير العام للتعليم مبادرة تكنولوجيا التواصل الفعّال ( الروضة والأسرة ) التي تحقق التواصل التكنلوجي الفعال عن بعد بين الروضة والأسرة باستخدام الواقع المعزز ، وشاهد أعمال اللجنة الإعلامية لإدارة رياض الأطفال ، وأيضا مهارات القرن الحادي والعشرون . من جانبه ، أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي ، بالجهود والأعمال المبذولة في معرض اليوم العالمي للطفل ، من خلال تنوع المجالات والافكار التي تهتم بتعليم الطفل في جميع القدرات التعليمية والعملية عبر الأركان ، ومقدما شكره لادارة رياض الأطفال ممثلة في مديرة الادارة فاطمة العتيبي وزميلاتها بالادارة وكذلك لقائدات الروضات ومعلمات رياض الأطفال على جهودهم في العناية لفلذات الأكباد وهم في مرحلة الطفولة ، بإكسابهم الخبرات المتعددة .

من جانبه وقف مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى بنت صالح السماعيل والمشرفة المركزية لرياض الأطفال طرفة المحارب وبرفقة المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي ومديرة رياض الأطفال فاطمة العتيبي ميدانيا على عدد من الروضات شملت ( الثالثة بالحوية ،والأولى بالحرس،والعاشرة بالطائف) وذلك للوقوف على سير العمل بها والتعرف على ما تقدمه الروضات من برامج وفعاليات للأطفال ، كما اطلعت على مرافق الروضات والأركان التعليمية للمرحلة ومشاهدة الأعمال الإبداعية والمبادرات والمنجزات الي كانت ثمرة جهد معلمات رياض الأطفال بهذه الروضات . وقدمت شكرها وتقديرها للقائمين على العمل في إدارة تعليم الطائف ممثلة في إدارة رياض الأطفال على الجهود المبذولة للروضات في بناء وتنمية التفكير الإبداعي للطفل.

وكانت أطفال رياض الأطفال استقبلت السماعيل بمقر إقامتهم بفندق أوالف يوم أمس السبت بالاناشيد الترحيبية ، بحضور مديرة إدارة رياض الأطفال وعدد من منسوبات الإدارة .كما شهدت السماعيل ملتقى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات الهوية الوطنية والذي يحضره عدد من مشرفي ومشرفات العموم، و١٠٠ مشارك ومشاركة يمثلون ٤٦ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وفي وقت سابق وفور وصولها محافظة الطائف ، وتحديداً في مقر السكن المقرر لإقامتها ، استقبلت ، صباح أمس السبت مديرة إدارة رياض الأطفال بالطائف الاستاذة فاطمة العتيبي مديرة عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم الاستاذة ندى صالح السماعيل ومرافقاتها والتي تزور محافظة الطائف حالياً لتشهد احتفال تعليم الطائف باليوم العالمي للطفولة بالإضافة إلى زيارة عدد من الروضات . واستقبل نخبة من أطفال الروضات بالمحافظة السماعيل بالصيحات والأهازيج الترحيبة والورود وحضر الاستقبال عدد من مشرفات ومعلمات رياض الأطفال . من جهتها، عبرت مديرة عام الطفولة المبكرة عن سعادتها بهذا الاستقبال الحافل والرائع قائلاً :يصبح صباحنا أجمل بوجود الأطفال حولنا.

يذكر أن إدارة رياض الأطفال بتعليم الطائف يزخر بالكفاءات القيادية وحاصلة على المركز الأول في جائزة تعليم الطائف على مستوى الإدارات النسائية للعام الماضي