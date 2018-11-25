أعمال قمة العشرين تلقي بظلالها على نهائي القرن بين ريفربليت وبوكاجونيورز

متابعات - الوئام

يبدو أن الأرجنتين لم يكن بوسعها غير تأجيل مباراة نهائي القرن بين فريقي بوكا جونيورز وريفربليت لأجل غير مسمى، خاصة وأن الدولة لا يمكنها السيطرة على تبعات أعمال الشغب الجماهيرية التي حالات دون إقامة اللقاء المنتظر أمس، في وقت تستضيف فيه الدولة قادة وزعاماء قمة العشرين بعد خمسة أيام، كما هو مقرر.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كومينبول” تأجيل مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفربليت، وبوكاجونيورز، إلى أجل غير مسمى هذه المرة، بعد تأجيلها أمس وتقرير لعبها مساء اليوم، لكن يبدو أن أعمال قمة العشرين لها كلمة أخرى.

وتعرض لاعبان من بوكاجونيورز لإصابات بالغة بعد الاعتداء على حافلة الفريق، من قبل جماهير الفريق المنافس.

وأعلنت أبو ظبي الرياضية أنه تم نقل لاعب بوكاجونيورز باولو بيريز إلى المستشفى، حيث يعاني من حالة إعياء شديدة وجروح جسدية تتطلب التدخل الطبي، كما يعاني كارلوس تيفيز من حالة تقيؤ وإصابات بالغة.

وقبل نحو ساعة على موعد انطلاق المباراة أمس في إستاد مونومنتال الممتلئ عن آخره، قال مسؤولو بوكا للصحفيين، إن بعض اللاعبين غير قادرين على خوض المباراة الحاسمة.

ونقل موقع كلارين عن كريستيان غريباودو، الأمين العام لنادي بوكا قوله: “تضرر كل اللاعبين ولا يمكن اللعب بهذه الحالة”.

وذكر الموقع أن ستة لاعبين أصيبوا بالقيء في غرفة خلع الملابس، بعد تسرب الغاز إلى حافلة الفريق عبر الزجاج الذي حطمه جمهور ريفر خارج الإستاد.

وتعادل الفريقان 2-2 في لقاء الذهاب يوم 11 من الشهر الجاري.