الدفاع المدني العراقي: هذه نتيجة تأثير الزلزال على بغداد وباقي المحافظات

متابعات - الوئام

أعلن الدفاع المدني العراقي، مساء الأحد، أن، لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها بغداد وعدة محافظات عراقية.

وأفادت وسائل إعلام عراقية أن زلزالا عنيفا بقوة 6.3 درجات ضرب منطقة إيلام على حدود إيران مع العراق.

وأكدت المعلومات أن زلزال إيلام في إيران شعر به سكان بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

وبحسب هيئة أنواء الجوية العراقية فإن مركز الزلزال كان شمال غرب إيران، وشعر به معظم المحافظات العراقية.

وشهد العراق منذ الأسبوع الماضي تغيرات جيولوجية، حيث شهد عواصف رعدية وأمطارا ولدت سيولا وفيضانات، أدت إلى وفاة 21 شخصاً بحسب وزارة الصحة العراقية.

يذكر أن مخيمات النازحين المنتشرة في شمال نينوى وصلاح الدين هي الأكثر تضرراً وفقاً للإحصائيات المتوفرة، وحذرت هيئة الأنواء الجوية في بيانها، من احتمال عودة الهزات الارتدادية في الساعات القادمة.