الشرطة التركية تفرق مظاهرة في إسطنبول احتجاجا على العنف ضد المرأة

فرقت الشرطة التركية مسيرة احتجاجية على العنف ضد المرأة، اليوم، مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض المشاركين، حسب ما أفاد شهود عيان ووسائل إعلام تركية.

ووفقا لتقارير، كانت الشرطة قد طلبت في البداية من السيدات إنهاء المسيرة التي تم تنظيمها في شارع استقلال باسطنبول دعما لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وبعد ذلك، تم استخدام الغاز المسيل للدموع في بعض المناطق المعزولة، وفقال للوكالة الرسمية الألمانية.

وأظهرت اللقطات السيدات وهن يهتفن: “لن نصمت، ولسنا خائفات، ولن نطيع الأوامر”، وحملن لافتات، كان على بعضها صور أوزكه جان أصلان، وهي طالبة تركية قتلت أثناء مقاومتها لمحاولة اغتصاب في عام 2015.

وأصبح العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في المجتمع التركي، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تسببت المغنية الشهيرة سيلا جينك أوغلو في إثارة ضجة عندما قالت إنها تعرضت للضرب على يد شريكها السابق، وهو ممثل.

وشجعت المغنية السيدات الأخريات للتحدث عن العنف، ووفقا لمنصة حقوق المرأة التركية “سنوقف قتل النساء”، قتل أكثر من 300 امرأة بسبب العنف في تركيا هذا العام فقط.