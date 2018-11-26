مفتي مصر الأسبق: بعد الشر نعمل مثل تونس في الميراث

متابعات - الوئام

قال الدكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق: إن «من ينادون بتطبيق مصر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مثل ما حدث في تونس مخطئون، أنا أقولها كلمة واحدة، بعد الشر أن تفعل مصر هذا العمل».

وأضاف المفتي الأسبق، خلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية، أن “الدعاوي التي تهدف إلى تقليد تونس تكررت ودائمًا ما أرد عليها بأن مصر قائدة العالم الإسلامي، وليست كتونس، مقارنة بالمكانة والمركز والثقل وحجم الشعب”.

وبيّن رأيه بشأن ما طرحته الدعاوى قائلًا: «هم ذهبوا إلى أن الميراث حق يجوز التنازل عنه، وبهذا الشكل فقد تناقض مع الدعوات في تونس، ففي بداية الكلام قالوا إنه يجوز أن تترك حقك، ثم انتهوا إلى وجوب ترك الحق».

وعقب أن مسألة جواز ترك الرجل لحقه في الميراث، أمر يحدث لدى كثير من العائلات منذ 1400 سنة، في إطار التراحم بين أفراد العائلة، لكنه جائز وليس واجبًا وفقًا للشريعة.

وصدق مجلس الوزراء في تونس، خلال اجتماعه، الجمعة الماضية، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.