أول زيارة لرئيس تشادي لدولة الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف بيان مكتب رئيس وزراء إسرائيلي تأتي الزيارة بعد الكثير من الجهود الدبلوماسية بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو في السنوات القليلة الماضية”

وفي مطلع نوفمبر الجاري، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدًا إسرائيليًّا رفيع المستوى، أجرى زيارة مؤخرًا إلى جمهورية تشاد، معتبرة أن تلك الزيارة ستكون بداية لاستئناف العلاقات بين البلدين، عقب قطعها في سنوات السبعينيات من القرن الماضي.