10 معلومات عن “أعلى وسام في البحرين” الذي حصل عليه الأمير محمد بن سلمان

منح ملك البحرين حمد بن عيسى، “وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة” من الدرجة الممتازة الأولى لولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله-، اليوم، تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.
وتستعرض “الوئام” أبرز المعلومات عن الوسام الذي يعتبر “أرفع وسام بحريني” ومتى أسس.
- يحمل اسم “الشيخ عيسى آل خليفة” وهو أمير دولة البحرين والذي تولى الحكم في يوليو من عام 1957 وتوفي في عام 1999.
- نشأ وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وفق مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976، وأجريت تعديلات عليه في 2008 و2018.
- أقره مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني وتم التصديق عليه.
- حصل عليه خادم الحرمين الشريفين السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله-، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.
- توجد في البحرين أوسمة أخرى منها وسام القلادة الخليفية، وسام النهضة للملك حمد، وسام أحمد الفاتح، وسام الإقدام العسكري، وسام البحرين، وسام الكفاءة، وسام حوار.
- تبقى الأوسمة وبراءاتها في حيازة الشخص الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأي من ورثته حق حملها.
- لا يجوز التصرف في الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز الحجز عليها.
- يحتفظ في الديوان الأميري البحريني بجميع الأختام والسجلات والأوراق المتعلقة بالأوسمة ويدون في سجل خاص بكل وسام أسماء حامليه ووصفهم الرسمي والاجتماعي ودرجة الوسام الممنوح وتاريخ وسبب منحه.
- تحتفظ كل وزارة بسجل تدون فيه أسماء حاملي الأوسمة والتفصيلات سالفة الذكر بالنسبة لمن يتقرر منحهم أوسمة من العاملين بها أو الذين رشحتهم لنيل الأوسمة من غيرهم.
- الأوسمة المحددة بالقانون مملوكة لدولة البحرين ويحتفظ بها في الديوان الأميري، ولا يجوز صنعها إلا في المحل الذي يحدد لذلك.