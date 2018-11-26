بعد الثلاثية الثقيلة من الأهلي.. آل الشيخ يقبل استقالة المقيرن من إدارة الاتحاد

الرياض - الوئام

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قبول استقالة نواف المقيرن من إدارة نادي الاتحاد.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على تويتر، “بناء على تقديم أخي نواف المقيرن استقالته من إدارة نادي الاتحاد، فقد تم قبول استقالته مقدراً له جهوده خلال المرحلة الماضية”

وأضاف أنه “تم تكليف المهندس لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، والأخ حمد الصنيع نائباً للرئيس. تمنياتي لهم وللاتحاد بالتوفيق”.

الاتحاد يواجه شبح الهبوط

فاز فريق النادي “الأهلي” على نظيره “الاتحاد” 3-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الجوهرة”، ضمن ختام لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للأهلي عمر السومة في الدقيقة 21 وعبدالفتاح العسيري في الدقيقة 49 وعبدالله السعيد في الدقيقة 76، وسجل للاتحاد فهد المولد في الدقيقة السابعة.

وبهذا الفوز يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يظل الاتحاد في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.