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عبر أحد الأودية في أطراف حيس

إحباط عملية تسلل لعناصر مليشيا الحوثي بالحديدة

إحباط عملية تسلل لعناصر مليشيا الحوثي بالحديدة
weam.co/556152
الحديدة (اليمن)- الوئام:

أحبطتْ وحدات من الجيش اليمني محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى مناطق في مديرية حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة: إن العناصر الانقلابية حاولت التسلل عبر أحد الأودية في أطراف مدينة حيس، غير أن قوات من الألوية أحبطت المحاولة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، تواصل المليشيات الانقلابية عملياتها الإجرامية وانتهاكاتها الإنسانية بحق المدنيين في مديرية التحيتا في المحافظة ذاتها.

وذكر المركز في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المليشيا الحوثية قصفت عددًا من منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي؛ مما تسبب في تدمير بعضها، وإلحاق أضرار بالغة بمنازل أخرى؛ فنتج عنه تشريد عشرات الأسر جراء هذه العمليات الإجرامية التي استهدفت المنازل والمساجد والمتاجر والأسواق العامة.

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