«التعليم» تعتمد اجراءات لإنتظام الطلاب و7 أيام لحضور الأعذار للغائبين

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

اعتمدت وزارة التعليم اجراءات لمتابعة تنفيذ خطة الانضباط وألية إدخال الغياب في برنامج نور وذلك لترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات ليكون سلوكا عاما في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات وأكد تعميم حصلت “الوئام” على نسخة منه استمرار تنفيذ الخطة الإجرائية للانضباط المدرسي لتحقيق أهدافها المرحلية.

وتضمن التعميم تنفيذ إجراءات من ضمنها عقد اجتماعات لجنة الانضباط المدرسية إدارات ومكاتب التعليم لمتابعة المهام المسندة إليها ومستوى تنفيذ إجراءات الانضباط في الميدان التعليمي واستمرار الزيارات الإشرافية لمتابعة انضباط الطلاب والطالبات والتحقق من إدخال الغياب في برنامج نور بشكل يومي وصحة المعلومات المدخلة.

عقد مجالس الآباء للاجتماع بأولياء الامور في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون والتواصل المستمر مع المدرسة لمتابعة ذلك، وأخذ توقيع الطالب وولي أمره على العقد السلوكي، وعلمهم بالإجراءات التي ستطبق عند الغياب.

التاكيد على قائدي وقائدات المدارس في جميع المراحل بأهمية رصد وإدخال الغياب يومياً في برنامج نور،والتواصل مع أولياء أمور الطلبة الغائبين عن طريق الرسائل النصية لإشعارهم بالغياب قبل نهاية الحصة الأولى، وتحمل كامل المسؤولية عند عدم رصد أو إدخال غياب أي طالب قد يتعرض لأذى أو ضرر لا قدر الله خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي وتطبيق إجراءات قواعد السلوك والمواظبة على غياب الطلبة والحسم من درجات المواظبة.

بالاضافة لتدوين عدد أيام الغياب والحسم في تقارير الدرجات لجميع الفترات طوال العام الدراسي ورصد الغياب يوميا الغائبين ويدخل له برنامج.

وشدد التعميم على التقيد بهذه الإجراءات والعمل على متابعة تنفيذها في الميدان للحد من غياب الطلبة وتحقيق

الانضباط طوال أيام العام الدراسي.