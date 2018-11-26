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بمجال الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة العدل

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة العدل
weam.co/556167
الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة العدل عن مسابقة وظيفية لشغل وظائف الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة لحملة الدبلوم بعد الثانوية العامة (رجال).

ويشترط توفر دبلوم أعدادي مدته سنة بعد الثانوية العامة ويلزم إرفاق جميع الوثائق الكترونياً وخبرة لمدة أربع سنوات في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون الخبرة في القطاع الخاص مسجلة بالتأمينات الاجتماعية ويلزم أرفاقها الكترونياً.

على أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة وأن يكون سليم البنية والحواس والأعضاء وأن لا يكون قد صدر عليه حكم في قضية أمنية وأن لا يكون عسكرياً على رأس العمل والخدمة العسكرية السابقة يلزم إرفاق وثيقة الفصل وأن يكون لديه إلمام كامل باستخدام أجهزة الأمن والسلامة.

أن لا يكون المتقدم متقاعد أو يشغل نفس المرتبة في أي جهة حكومية وأن يكون التقديم لمنطقة واحدة فقط ويحدد الرغبات في نطاق المنطقة المتقدم لها.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Pages/MOJCompetition_1440_4M.aspx

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