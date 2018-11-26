وظائف أكاديمية في الهيئة الملكية بالجبيل

الجبيل- الوئام:

أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل عبر موقعها للتوظيف عن توفر وظائف أكاديمية وتدريبية شاغرة للرجال والنساء من حملة المؤهلات العلمية للعمل في كلية الجبيل الجامعية وكلية الجبيل الصناعية.

وظائف كلية الجبيل الجامعية :

– أستاذ مساعد في تخصص المحاسبة (Assistant Professor in Accounting) (للجنسين).

– أستاذ مساعد في الخدمات اللوجستية أو إدارة سلسلة التوريد (Assistant Professor in Logistics or Supply Chain Management) (للرجال).

– أستاذ مساعد/محاضر التصميم الداخلي (Assistant Professor, Lecturer in Interior Design) (للنساء).

– أستاذ مساعد/محاضر في اللغة الإنجليزية (Assistant Professor & Lecturer in English Language) (للنساء).

– أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (Assistant Professor in Business Administration) (للجنسين).

– أستاذ مساعد في الفيزياء (Assistant Professor in Physics) (للنساء).

– أستاذ مساعد في الرياضيات (Assistant Professor in Physics) (للجنسين).

– أستاذ مساعد في علوم الحاسب والهندسة (Assistant Professor in Computer Science & Engineering) (للرجال).

– أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (Assistant Professor in Mechanical Engineering) (للرجال).

– أستاذ مساعد في الهندسة المدنية (Assistant Professor in Civil Engineering) (للرجال).

– أستاذ مساعد في الدراسات العامة (Assistant Professor in General Studies) (للرجال).

– أستاذ مساعد في الموارد البشرية (Assistant Professor in Human Resource) (للنساء).

وظائف كلية الجبيل الصناعية :

– مدرب تقنية المعلومات الحاسوبية (Instructor for Computer Information Technology).

– مدرب الغطس التجاري (Commercial Diving Instructor).

– مدرب مهارات الأجهزة والتحكم الصناعي (Industrial Instrumentation and Control skills Instructor).

– مدرب أول مهارات تقنية المعلومات (Senior Instructors of Information Technology Skills).

– مدرب ميكانيكي آلات (Millwright Instructor).

– مدرس اللحام الصناعي (Industrial Welding Instructor).

– محاضر تقنية المعلومات الحاسوبية (Lecturer for Computer Information Technology).

– مدرس الرياضيات (Instructor for Mathematics).

– أستاذ مساعد في الرياضيات (Assistant Professor Mathematics).

– محاضر في الرياضيات (Lecturer in Mathematics).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://rccis.bayt.com/ar/job-search-results/