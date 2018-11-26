جامعة المجمعة تعلن عن وظائف شاغرة

المجمعة -الوئام -عبدالله العازمي:

أعلنت جامعة المجمعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوظائف الصحية لديها وهي طبيب استشاري: جميع التخصصات درجة الدكتوراه أو الزمالة في نفس التخصص وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

طبيب نائب: جميع التخصصات شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن سنتين في مجال من مجالات التخصص بعد الشهادة الجامعية خبرة لا تقل عن 4 سنوات .

صيدلي وصيدلية: درجة جامعية في الصيدلة.

أخصائي استشاري: جميع التخصصات درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خبرة لا تقل عن 5 سنوات . كلية العلوم الطبية التطبيقية.

أخصائي أول المختبرات الطبية: درجة الماجستير أو ما يعادلها خبرة لا تقل عن سنتين.

محافظة الزلفي كلية طب الأسنان طبيب مقيم: تخصص جراحة لثة الدرجة الجامعية في نفس التخصص مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

صيدلي وصيدلية: الدرجة الجامعية في الصيدلة .

أخصائي تثقيف صحي: الدرجة الجامعية في التثقيف الصحي .

فني سجلات طبية : سجلات طبية اجتياز برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنتين وستة أشهر في تخصص السجلات الطبية بعد إتمام المرحلة الثانوية.

كما اشترطت في المتقدمين على تلك الوظائف عدداً من الشروط وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل تقدير المؤهل عن جيد جداً مع توفر شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد كفاءته المهنية للوظيفة المراد شغلها وأن يتوفر مع المتقدم تسجيل مهني ساري المفعول صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما أوضحت الجامعة أن طريقة التقديم ستكون من خلال موقع الجامعة : http://mu.sa/FVqRG من تاريخ يوم الاثنين 18 /3 / 1440هـ وحتى يوم الخميس 21 /3 / 1440هـ ومن لديه استفسار سيتم التواصل عبر البريد الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية : ( dfpa@mu.edu.sa ) .