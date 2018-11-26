واشنطن: 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن منفذي هجمات بومباي

واشنطن- الوئام:

حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باكستان على التحرك ضد المسؤولين عن هجمات بومباي في 2008، فيما عرضت واشنطن 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليهم.

وجاء إعلان المكافأة عشية إحياء الذكرى العاشرة للهجوم الذي خلف 166 قتيلاً ومئات الجرحى عندما شن مسلحون إسلاميون من باكستان، موجة عنف في أنحاء العاصمة المالية للهند استمرت 3 أيام.

وقال بومبيو في بيان: من المهين لأهالي الضحايا أنه بعد 10سنوات، أولئك الذين خططوا لهجمات بومباي لم يدانوا بعد لتورطهم.

وأضاف البيان ندعو جميع الدول، خاصةً باكستان للوفاء بالتزاماتها تجاه مجلس الأمن الدولي في تطبيق العقوبات بحق الإرهابيين المسؤولين عن هذا العمل الفظيع وبينهم عسكر طيبة والمرتبطين بها.

وتابع : نقف إلى جانب عائلات وأصدقاء الضحايا الذين قضوا في هذا العمل الوحشي وبينهم 6 مواطنين أمريكيين.

وقال برنامج وزارة الخارجية الأمريكية مكافآت من أجل العدالة إنه يرصد ما يصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص في أي دولة، ارتكب أو تآمر في ارتكاب أو ساعد في أو حرض على تنفيذ الهجوم.

وهذه ثالث مكافأة من نوعها ترصدها الولايات المتحدة بعد إعلان وزارة الخارجية مكافأة بـ 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مؤسس عسكر طيبة حافظ سعيد، ومليوني دولار عن حافظ عبد الرحمن مكي، القيادي البارز في الحركة.

وترشح حزب مرتبط بعسكر طيبة في الانتخابات الوطنية في باكستان في يوليو (تموز) الماضي، ونال أكثر من 435 ألف صوت، لكنه لم يفز بأي مقعد.