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انتقد الأخطاء الفردية من اللاعبين

مدرب الاتحاد: هذه هي أسباب الخسارة من الأهلي

مدرب الاتحاد: هذه هي أسباب الخسارة من الأهلي
weam.co/556185
جدة- الوئام:

أرجع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سلافين بيليتش، هزيمة الفريق أمام الأهلي إلى الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين.

وخسر اتحاد جدة أمام الأهلي (1-3) أمس الأحد، في الجولة 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال بيليتش: بدأنا المباراة بشكل إيجابي، ولاعبو الأهلي تفوقوا على لاعبي الاتحاد من ناحية الإمكانيات، والمنافس استحق الفوز لأنهم وبكل بساطة أفضل من حيث العناصر.

وأضاف: نحن في موقف صعب في جدول الترتيب، نعاني من خطر الهبوط، وننتظر فترة الانتقالات الشتوية لجلب لاعبين جدد للفريق.

وأكد: الأهداف التي استقبلناها ساذجة جداً وكان بالإمكان تلافيها، هدفا الأهلي الأول والثاني جاء بعد أخطاء فردية تسبب فيها المزيعل.

وأشاد بيليتش باللاعب جابر عيسى قائلاً :جابر لاعب موهوب وسأعتمد عليه في الأيام المقبلة.يذكر أن الاتحاد يتذيل ترتيب جدول المسابقة برصيد نقطتين.

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