النفط يرتفع فوق الـ 60 دولاراً بعد خسائر يوم الجمعة

سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط الاثنين 26 نوفمبر متعافيةً من خسائر بلغت 8% في الجلسة السابقة، ليقفز برنت فوق 60 دولاراً للبرميل، لكن المعنويات تظل ضعيفةً وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية.

وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31% بما يوازي 2.2% إلى 60.11 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا،ً أو 1.3% إلى 51.08 دولار للبرميل.

وعوضت المكاسب جزءاً من خسائر الجمعة التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم “الجمعة السوداء”.

يأتي الاتجاه النزولي مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذي من المتوقع ان يقود إلى فائض معروض في العام المقبل.