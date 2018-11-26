رئيس النواب البحريني: السعودية أساس الاستقرار الإقليمي في المنطقة

المنامة- الوئام:

أكد رئيس مجلس النواب في البحرين أحمد بن إبراهيم راشد الملا، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبحرين تكتسب أهمية كبيرة، خاصة في هذا التوقيت بالذات نظراً لما تمر به المنطقة من تطورات وما تواجهه من تحديات”.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملا أن البحرين تنظر للشقيقة الكبرى على أنها أساس الاستقرار الإقليمي في المنطقة، لافتًا إلى ما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين من مكانة متميزة واهتمام كبير.

وأكد الملا أن مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، تتضامن مع الشقيقة الكبرى ضد كل ما تتعرض له من مؤامرات ودسائس وحملات إعلامية مغرضة، لافتاً إلى أن بلاده تقف مع السعودية في صف واحد لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تقودها جماعات وأنظمة مارقة في المنطقة وخارجها.

وكانت تقارير إخبارية، أفادت أن ولي العهد السعودي وصل إلى مملكة البحرين أمس الأحد قادماً من الإمارات، وهي محطته الثانية في جولته الخارجية.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس، بأن ملك البحرين وولي العهد سيعقدان جلسة مباحثات يستعرضان خلالها مجالات التعاون بين البلدين.