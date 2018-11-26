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الأنظار على مجلس الاحتياطي والعشرين

أسعار الذهب تصعد لمخاوف بشأن النمو

أسعار الذهب تصعد لمخاوف بشأن النمو
weam.co/556196
لندن- الوئام:

ارتفع الذهب الاثنين 26 نوفمبر مع تعزز جاذبية المعدن جراء المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي والضبابية المحيطة بمنحنى رفع أسعار الفائدة الأمريكية وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين ومع تركز الأنظار على التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع الذهب بـ 0.3% إلى 1226 دولاراً للأونصة، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 0.4% إلى 1227.5 دولار للأونصة.

وصعدت الفضة 1.2% في المعاملات الفورية إلى 14.41 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7% مسجلاً 842.65 دولار، وزاد البلاديوم 1.3% إلى 1133.99 دولار للأونصة.

وكانت الأسعار انخفضت نحو 3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ 15 أغسطس آب.

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